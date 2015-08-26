السيسي: نتفق وروسيا على حل سياسي للأزمة السورية

من جانبه قال الرئيس المصري إن اللقاء الحالي هو الرابع بين رئيسي البلدين، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد الطابع الخاص للعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، العلاقات مع روسيا شهدت خلال العامين الماضيين نمواً لافتاً.

وأضاف أن الشعب المصري ينظر بأمل إلى آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في تلك المنطقة التي تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالإرهاب والتطرف.

وأشار "السيسي" إلى أن هناك اتفاق مصري روسي على إنهاء الأزمة السورية بشكل سياسي وفق اتفاقية جنيف، كما جرى الحديث بشأن مواجهة ظاهرة الإرهاب والتي تعود لاستمرار بؤر التوتر في الشرق الأوسط.

وتابع: "تحدثنا بشأن التعاون بين المؤسسة العسكرية المصرية ونظيرتها الروسية وخاصة في مواجهة الإرهاب"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تكافح هذا الشر ليس فقط من خلال استخدام القوة، بل وكذلك بتنمية البلاد اقتصادياً واجتماعياً.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في موسكو دور مصر في أمن منطقة الشرق الأوسط.

وقال إنه جرى الحديث عن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، كما تم الاتفاق على ضرورة مكافحة الإرهاب وعلى رأسها تنظيم الدولة.

وأضاف "بوتين" أنه تم الاتفاق على بناء أول مفاعل نووي في مصر بتكنولوجيا روسية، كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق لإقامة المشروعات المشتركة بتمويل روسي مصري إماراتي.

وقال بوتين في مستهل مباحثات القمة الروسية المصرية، اليوم الأربعاء، إن التبادل التجاري بين روسيا ومصر زاد خلال العام الماضي بمقدار 86%.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للسيسي إلى موسكو هذا العام، علما بأنه حضر في مايو الماضي الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار على النازية.

كما قام الرئيس المصري بزيارة إلى روسيا في أغسطس عام 2014، فيما زار بوتين مصر في أبريل الماضي، ثم في حفل افتتاح تفريعة القناة السويس الجديدة هذا الشهر.