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السيسي: نتفق وروسيا على حل الأزمة السورية "سياسيا"

26/8/2015

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موسكو (الأربعاء) إن هناك اتفاقا مصريا روسيا على إنهاء الأزمة السورية بشكل سياسي وفقا لاتفاقية جنيف.

وفي مستهل لقائه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو جرى حديث بشأن مواجهة ظاهرة الإرهاب والتي أرجعها الجانبين لاستمرار بؤر التوتر في الشرق الأوسط ،كما تم الاتفاق على ضرورة مواجهة تنظيم الدولة.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية دور مصر في أمن منطقة الشرق الأوسط مستعرضا أوجه التعاون بين مصر وروسيا في على الصعيد العسكري ومواجهة "الإرهاب"، ولفت بوتين إلى أن الحكومة المصرية تكافح "هذا الشر" ليس فقط من خلال استخدام القوة، بل وبتنمية البلاد اقتصادياً واجتماعياً.

من جانب آخر قال السيسي إن الشعب المصري ينظر بأمل إلى آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالإرهاب والتطرف.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال بوتين إنه جرى الحديث عن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وإنه تم الاتفاق على بناء أول مفاعل نووي في مصر بتكنولوجيا روسية، كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق لإقامة المشروعات المشتركة بتمويل روسي مصري إماراتي,وأشار إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام المنقضي.

 

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