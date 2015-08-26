الجيش المصري يصور وقفة برفح الفلسطينية لأهالي "المختطفين"

صور جندي بالجيش المصري وقفة احتجاجية لأهالي الفلسطينيين الأربعة المختطفين بسيناء أمام معبر رفح الفلسطينية لمطالبة السلطات المصرية بكشف مصيرهم والإفراج عنهم.

وتحدث في الوقفة أبناء وأمهات وزوجات المختطفين، ووجهوا نداء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل المباشر لكشف الجهة المسئولة عن اختطافهم والإفراج عنهم في أسرع وقت.

وقام عناصر من الجيش المصري بتصوير الوقفة الاحتجاجية بكاميرا حملها مجند كان يقف في الجانب المصري من رفح.



ولايسمح الجيش المصري بحمل مجند أو ضابط كاميرا تصوير إلا لعناصره التابعين لإداة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة حيث يقومون بتصوير الفعاليات والأحداث التي يكلفوا رسمياً بتصويرها.