إسرائيل:"حماس" تختبر صاروخا جديدا تجاه البحر

إسرائيل تقول إن حماس ضاعفت من مخزونها الصاروخي – الأناضول

أعلنت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلقت صاروخا من قطاع غزة باتجاه البحر.

وقال موقع "واللا"، الإسرائيلي، المقرب من الجيش:" أن حماس أطلقت أحد الصواريخ التي تقوم بتصنيعها، بإطلاقه نحو البحر" بغرض اختباره.

وأشارت التقديرات الأمنية الإسرائيلية، بحسب "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، إلى أن حركة حماس، ضاعفت من مخزونها الصاروخي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة .

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر داخل الجيش، إن حركة حماس تعمد منذ عدة سنوات، إلى اختبار صواريخ تمتلكها أو تقوم بتصنيعها، عبر إطلاقها نحو البحر.