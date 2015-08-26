أردوغان يدعو الأتراك لاختيار" الاستقرار" في الانتخابات

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأربعاء) الناخبين إلى اختيار ما وصفه بـ"الاستقرار" عبر التصويت لحزبه – العدالة والتنمية – خلال الانتخابات المبكرة المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أردوغان إن "انتخابات الأول من نوفمبر / تشرين الثاني هي بمثابة اقتراع يختار خلاله الناخبون بين "الاستقرار وعدم الاستقرار"، وكان اردوغان دعا الاثنين الماضي إلى انتخابات مبكرة بعد فشل المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية إثر انتخابات يونيو/ حزيران.

كما نفى أردوغان أي نية للتفرد بالحكم، بحسب ما تتهمه المعارضة خصوصا بعد رفضه طلب حزب الشعب الجمهوري بتشكيل حكومة ائتلافية في اعقاب فشل رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ذلك.

واتهم حزب الشعب الجمهوري أردوغان بمحاولة تدبير ما وصفه بـ "انقلاب مدني" نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات داود اوغلو.

أما اردوغان فاكد رفضه لكل الاتهامات التي تلاحقه بشأن تنظيم الانتخابات وقال إن تشكيل حكومة انتقالية ضرورة دستورية".

وللمرة الاولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة في البرلمان ما أجبره على إجراء مشاورات مع المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.