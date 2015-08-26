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"أحرار الشام" تعتزم تشكيل "جيش نظامي" بسوريا

26/8/2015

"أحرار الشام" تعلن عزمها تشكيل "جيش نظامي" في ?سوريا?
 

أعلنت حركة "أحرار الشام" الإسلامية في سوريا، إعادة هيكلة جناحها العسكري، ليكون نواة ما وصفته بـ "جيش نظامي"، وذلك بتشكيل قوة مركزية تحت مسمى "كتائب صقور الشام"، حسب بيان للحركة، مذيل بتوقيع قائدها العام "أبو جابر الشيخ".

ووضعت الحركة تسعة شروط للانتساب لكتائب "صقور الشام"، منها ألا يتجاوز سن الراغب بالانتساب، 30 سنة للمقاتلين، و35 سنة لقادة المجموعات، وأن "يكون ملتزما دينيا، وغير مجاهر بالمعاصي".

و أكد أبو اليزيد تفتناز، المسؤول الإعلامي في الحركة، أن "هدف تشكيل الجيش، هو إيجاد قوة عسكرية بديلة عن جيش النظام، قادرة على البدء في تنظيم الأمور في سوريا الجديدة، وتهيئة البنية التحتية لترميم مؤسسات الدولة، ومساعدتها على استئناف عملها".

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