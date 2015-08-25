80ألف بريطاني يطالبون باعتقال نتنياهو

وقع نحو 80 ألف بريطاني على عريضة تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للندن الشهر المقبل,

وينتظر أن يناقش البرلمان هذه العريضة إذا بلغ عدد الموقعين 100 ألف شخص.

وتقول العريضة التي أطلقها المواطن البريطاني "داميان موران" إنه "بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014″، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

وقد أطلق "موران" هذه العريضة في وقت سابق من الشهر الجاري ونشرها على موقع البرلمان على الإنترنت،

وسيجري البحث في إمكانية مناقشة العريضة أمام البرلمان البريطاني إذا وصل عدد الموقعين عليها إلى مئة ألف .

لكن "موران" اعرب عن تشككه في وصول العريضة إلى البرلمان نظرا للعلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا.

وقال للجزيرة في وقت سابق إنه لا يستطيع "تحمل رؤية شخص قتل أكثر من ألفي مدني يمشي طليقا في شوارعنا، بينما يفترض به أن يكون داخل السجن".

واضطرت الحكومة البريطانية للرد على العريضة بعد أن حصلت على عشرة آلاف توقيع، وقالت إن "رؤساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتنياهو يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم".

وأضافت "نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عددا فظيعا من القتلى، وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لقد أحزننا العنف جدا،

وكانت المملكة المتحدة في مقدمة المشاركين بالجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.