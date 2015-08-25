هاشتاج" بلاها_لحمة" المصري يغزو "تويتر"

دشن نشطاء مصريون هاشتاج # بلاها _لحمة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا من خلاله المواطنين في المحافظات المختلفة لمقاطعة اللحوم لمدة شهر كامل, وذلك بسبب جشع الجزارين واستغلالهم تقاعس الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها في مراقبة الأسواق .

وأكد المغردون في حملتهم على أن الأسعار ستنخفض ولو بالقوة, مطالبين جهاز حماية المستهلك بالتدخل الفوري والعاجل .

كما ناشدوا جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها لحين انخفاض الأسعار، كما وجّه الهاشتاج دعوة للأغنياء لمقاطعة اللحوم تضامناً مع الفقراء.

ودعا النشطاء خلال الهاشتاج، المواطنين للثبات والإصرار على المقاطعة من خلال نشر العديد من الصور التي تظهر تفاعل بعض الشباب في الكثير من المحافظات، وإقامة العديد من الحملات والصور والكومكات التي تثير رغبة المواطنين في المقاطعة .

وتفاعل المواطنون مع الهاشتاج ليحوز الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال يومين من تدشينه وغرد النشطاء بسخرية على الهاشتاج قائلين" إحنا مطبقين الهاشتاج قبل صدوره ب 200 يوم , وجايلك الدور يافرارجي".

وكانت تلك أبرز التعليقات:

شريهان: أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها دعماً لحملة "بلاها لحمة" لمواجهة جشع الجزارين وإجبارهم على تخفيض أسعار البيع … وبلاها لحمة!

وكتب آخر: طيب العيال نفسها فى لحمة ومش عارف حتى اشترى نص كيلو عشانهم

وعلق السيد عبد النبي من محافظه السويس: ?#‏بلاها_لحمة .. #‏السويس تشارك في هزيمة جشع التجار وغلاء الأسعار .. سيبك من أي محبط أو من يسخر من مجهودك، شارك وأهزم غلاء الأسعار .. كلنا ايد واحدة ..

وقال غريب مرسي: مش هشتري لحمة خلاص أنا معاكوا …. بس بالنسبة للحمة الموجودة فى التلاجة نكلها عادى ولا نقاطعها هي كمان؟

أما فارس فعلق ساخراً: "خش علينا بالكشري"، بينما قال زكي: "أنا هقاطع اللحمة، بس أما أخلص ساندوتش الشاورمة اللي في إيدي".

وقالت ساندي: "عايزين نربي كل التجار الجشعين وخلوا في بالكم أغلب تجار اللحمة من الخرفان، بلاها لحمة مش حنموت".

وكتبت شيرين: "وزي ما عملنا مقاطعة الإنترنت وناس فاتحه نت بتشوف المقاطعة عاملة ازاي، هنلاقي ناس تروح تتفرج على الجزارين وتفاصل معاهم".

وعلق مجدي: "قاطع لتسترد حقك المنهوب"، وقالت مريم متهكمة: "طيب الهوت دوج يخش ضمن إطار الحملة".