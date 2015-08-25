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ميركل تزور مركزا للاجئين بعد مهاجمته من اليمين المتطرف

25/8/2015

الرئيس الألماني وأنغيلا مريكل سوف يزوران غداً نزل للاجئين – د ب أ

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف التي دارت في مدينة هايدناو الألمانية الصغيرة في نهاية الأسبوع الماضي، إثر قيام مئات من مؤيدي الحزب اليميني المتطرف بالتعدي على مركز للاجئين.

وأعلن المكتب الصحفي الاتحادي اليوم في برلين أنه بالتنسيق مع عمدة المدينة يورغن أوبيتس ستتحدث ميركل ظهر غد الأربعاء مع لاجئين ومتطوعين لمساعدة اللاجئين وعناصر من قوات الأمن، وسيرافق ميركل خلال زيارتها رئيس حكومة ولاية سكسونيا، شتانيسلاف تيليش.

كما يعتزم الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارة  أماكن اللاجئين في العاصمة الألمانية برلين غداً الأربعاء، وذكر المكتب الرئاسي في برلين اليوم الثلاثاء أن الرئيس يعتزم الاطلاع على وضع اللاجئين .

وكانت ميركل دانت الإثنين أعمال العنف "المقيتة" التي يقوم بها اليمين المتطرف، وقد دارت اشتباكات جديدة مساء السبت الماضي بين شرطيين وناشطين في اليمين المتطرف كانوا يحتجون على فتح مركز للاجئين في هايديناو.

وكان عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح في صدامات جرت مساء الجمعة بعد تظاهرة دعا إليها النازيون الجدد في الحزب القومي الديموقراطي شارك فيها حوالى ألف شخص حسب الشرطة، للاحتجاج على وصول مئات من طالبي اللجوء إلى هذه المدينة القريبة من دريسدن.

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