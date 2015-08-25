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مؤسس فيس بوك الأكثر خسارة بين أثرياء العالم

25/8/2015

خسر أغنى 400 شخص حول العالم نحو 182 مليار دولار من مجموع ثرواتهم خلال الأسبوع الماضي فقط بعد التراجع الحاد في الأسواق العالمية بحسب مؤشر بلومبرج.

ووفقا لمؤشر بلومبرج فإن أثرياء العالم فقدوا في عام 2015 أكثر من 74 مليار دولار حتى الآن ، ليصل مجموع ثرواتهم حاليا 3.98 تريليون دولار.

وكان يوم الجمعة الماضية هو الأكثر فداحة بالنسبة للأثرياء الذين فقدوا في هذا اليوم فقط 76 مليار دولار، مع إغلاق مؤشر " إس و بي 500″ للأسهم الأمريكية على أسوأ أسبوع له منذ 2011.

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكيربرج هو الأكثر تعرضا للخسارة بعدما فقد من 1.9 مليار دولار من ثروته ، لتنخفض إلى 37.8 مليار دولار.

واستطاع 11 ثريا حول العالم أن يزيدوا من ثرواتهم خلال الأسبوع "الأسود"، وكان أكثرهم استفادة الثري الهندي "ديليب شانجافي" رقم 39 عالميا ، حيث تمكن من زيادة ثروته 467 مليون دولار، بإجمالي ثورة 18.9 مليار دولار.

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