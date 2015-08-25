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لبنان: اجتماع استثنائي للحكومة ودعوات للتظاهر السبت المقبل

25/8/2015

مقر الحكومة اللبنانية – الفرنسية

وسط تشديدات أمنية مكثفة وتحصين لمقر الحكومة عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء ، بعد التظاهرات التي شهدتها  العاصمة بيروت احتجاجا على تراكم القمامة وعدم جمعها.

وقد أعلن وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق قبيل الاجتماع عن توصل الحكومة الى اختيار ست شركات خاصة بجمع وتدوير النفايات .

وكانت قوى مختلفة دعت  إلى التظاهر مجددا السبت المقبل،  بعد  أن شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مظاهرات حاشدة الأحد الماضي احتجاجا على  تراكم القمامة وعدم جمعها.

وكان الجنرال جان قهوجي قائد الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق ، أن القوات المسلحة ستحمي أي مظاهرات سلمية ، لكن ستتعامل بقوة مع من يعملون على نشر الفوضى في البلاد.

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