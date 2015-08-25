فخراني_سامحي_عادلي ..حملة مصرية ضد اعتقال الصحفيين

عبد الله الفخراني

أطلق نشطاء مصريون اليوم الثلاثاء حملة للكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عن عدد من الصحفيين المصريين المحكوم عليه بالمؤبد.

ويرجع تاريخ اليوم لذكري اعتقال الصحفيين الثلاثة سامحي مصطفي ، عبد الله الفخراني ، محمد العادلي قبل عامين خلال تغطيتهم لإحدى المظاهرات الرافضة للانقلاب عقب فض مذبحتي رابعة والنهضة.

وتم ادراج أسماء الصحفيين الثلاثة إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ غرفة عمليات رابعة وحكم عليهم بالمؤبد.

ويدعو منظمو الحملة للكتابة عن الصحفيين الثلاثة وأطلقوا هاشتاج مشترك يحمل (#فخراني_سامحي _عادلي)

ومن المقرر أن تصدر أحكام نهائية ضد الصحفيين في الأول من أكتوبر القادم حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم منهم.