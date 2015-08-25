عدنان الفقعاوي: لن يمر مشروع الوطن البديل لفلسطين

قال عدنان الفقعاوي عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الفلسطيني إنه من العجيب أن يخرج علينا أناس من بيننا من يسعى وينظر بحلول ما هي الإ هروب إلى الأمام ، وترسخ حالة الإنقسام ، وترسم مشروع فصل غزة عن جسد الوطن.

وأضاف الفقعاوي خلال احتفالية نظمتها الجبهة الشعبية بقطاع غزة في الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد قائدها أبوعلي مصطفى، يتم اغراؤنا بممر مائي ، ودويلة مستقلة هنا ، لكننا نؤكد على أن أي مشروع ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في الاستقلال لن يمر، و وكذلك مشروع الوطن البديل في الأردن أو سيناء فلن يمر إضافة إلى مشروع الدويلة المسخ ، وضمنا الى حضن الاردن فلن يمر أيضا.