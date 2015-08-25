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عدنان الفقعاوي: لن يمر مشروع الوطن البديل لفلسطين

25/8/2015

قال عدنان الفقعاوي عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الفلسطيني إنه من العجيب أن يخرج علينا أناس من بيننا من يسعى وينظر بحلول ما هي الإ هروب إلى الأمام ، وترسخ حالة الإنقسام ، وترسم مشروع فصل غزة عن جسد الوطن.

وأضاف الفقعاوي خلال احتفالية نظمتها الجبهة الشعبية بقطاع غزة في الذكرى الرابعة عشر لاستشهاد قائدها أبوعلي مصطفى، يتم اغراؤنا بممر مائي ، ودويلة مستقلة هنا ، لكننا نؤكد على أن أي مشروع ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في الاستقلال لن يمر، و وكذلك مشروع الوطن البديل في الأردن أو سيناء فلن يمر إضافة إلى مشروع الدويلة المسخ ، وضمنا الى حضن الاردن فلن يمر أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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