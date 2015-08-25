شرطة الاحتلال تمنع النساء من دخول الأقصى وتسمح للمستوطنيين

فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي حصاراً مشدداً على المسجد الأقصى المبارك، منعت من خلاله النساء من كافة الأجيال من الدخول إليه، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين اقتحامه من باب المغاربة.

كما منعت شرطة الاحتلال طالبات المدرسة الثانوية الشرعية من الدخول إلى الأقصى، ودققت في بطاقات المصلين من الرجال، واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أحد العاملين في الأقصى قوله، لأول مرة تفرض شرطة الاحتلال وقتا زمنيا محدداً لدخول المصلين، ومكوثهم في المسجد، حيث تم تحديد نصف ساعة لتواجدهم ،ويتم تحويل بطاقاتهم الشخصية إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشلة" في القدس القديمة.

وأشارت إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود محيط باب السلسلة، أحد بوابات الأقصى، وسط صيحات وهتافات تكبير المعتصمين في المنطقة، احتجاجا على منعهم من الدخول إلى مسجدهم، تخلّلها اعتداء جنود وشرطة الاحتلال على النساء بالضرب، ما تسبب في إصابة عدد منهن بجروح.