"ريس" ينضم إلى دلهي في الدوري الهندي

يون ارنى ريس مدافع ليفربول

أعلن نادي "دلهي ديناموز" الذي ينافس في الموسم الثاني على الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن "يون ارني ريس" مدافع ليفربول السابق انضم للفرنسي "فلوران مالودا" والبرازيلي "روبرتو كارلوس" في النادي.

وقال لاعب منتخب النرويج السابق في بيان للنادي "أنا شخص أحب التحديات الجديدة ورؤية ومشاهدة ثقافات مختلفة."

وأشار "ريس" البالغ عمره 34 عاما إلى أن "روبرتو كارلوس" كان من الأبطال الذين يتطلع إليهم أثناء نشأته كظهير أيسر, وأنه يتشرف بأن يكون مدربه , وأنه لا أستطيع الانتظار, وسيبذل قصارى جهده له وللفريق.

وأوضح مدافع ريال مدريد السابق أن "ريس" يمتلك خبرة كبيرة, وهو قائد حقيقي داخل الملعب , وسيساعد في تطوير الفريق في المسابقة .

كما عزز "بون سيتي" دفاعه بالتعاقد مع مدافع اسبانيول وديبورتيفو لاكورونيا السابق "دييغو كولوتو" قبل انطلاق النسخة الثانية من المسابقة المؤلفة من ثمانية فرق في الثالث من أكتوبر.

وسينضم الأرجنتيني "كولوتو" الذي انتقل من إسبانيول إلى ديبورتيفو عام 2012 إلى "أدريان موتو" مهاجم تشيلسي السابق في بون الذي يدربه قائد انجلترا السابق "ديفيد بلات".