رئيس رابطة علماء فلسطين: لم يدخل أبناؤنا مصر قهرا

قال الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، تعليقا على ما سماه اختطاف 4 فلسطينيين إنهم لم يدخلوا مصر قهرا ولا جبرا، وإنما دخلوها من بابها الوحيد لغزة وهو معبر رفح البري, وإن هذا الدخول لمصر من باب قوله تعالى " ادخلوا مصر إن شاء الله امنين "، ومع ذلك إذا بأبنائنا يختطفون.

ودعا رئيس رابطة علماء فلسطين خلال مؤتمر صحفي علماء ومشايخ الأزهر الشريف إلى قراءة هذه الاية على المسؤولين ، عرفوهم ماذا تعني هذه الأية الكريمة.

ووجه د. مروان أبو راس، حديثه إلى النظام الحالي وكذلك شعب مصر" نحن في فلسطين نتتظر جيشكم لتحرير فلسطين، القدس تناديكم".

