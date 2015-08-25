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رئيس رابطة علماء فلسطين: لم يدخل أبناؤنا مصر قهرا

25/8/2015

قال الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، تعليقا على ما سماه اختطاف 4 فلسطينيين إنهم لم يدخلوا مصر قهرا ولا جبرا، وإنما دخلوها من بابها الوحيد لغزة وهو معبر رفح البري, وإن هذا الدخول لمصر من باب قوله تعالى " ادخلوا مصر إن شاء الله امنين "، ومع ذلك إذا بأبنائنا يختطفون.

ودعا رئيس رابطة علماء فلسطين  خلال  مؤتمر صحفي علماء ومشايخ الأزهر الشريف إلى قراءة هذه الاية على المسؤولين ، عرفوهم ماذا تعني هذه الأية الكريمة.

ووجه د. مروان أبو راس، حديثه إلى النظام  الحالي وكذلك شعب مصر" نحن في فلسطين نتتظر جيشكم لتحرير فلسطين، القدس تناديكم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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