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"حماس" تنظم حفل إصدار رواية العصف المأكول

25/8/2015

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة حفل إصدار رواية "العصف المأكول" للقيادي البارز  الدكتور محمود الزهار.

وقد حضر الحفل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي  والعديد من قيادات حركة حماس .

وقال الدكتور عبدالخالق العفو عميد كلية الآداب بالجامعة في كلمة له " عندما تجتمع صفة القائد المثقف المتفاعل مع قضايا أمته مع رهافة الحس ورقة المشاكل يكون الأدب المقاوم, عندما يلتقي وعي المفكر وغضب الثائر  يكون القائد محمود الزهار حاضرا بروحه وثقافته.

وأَضاف عميد كلية الآداب بالجامعة الإسلامية أنه اطلع على الرواية فاكتشف قدرة الدكتور محمود الزهار على  تطويع اللغة واستثمار خصائصها  خاصة في مجال السرد الروائي ،  ، مشيرا إلى ان الرواية  كتبت بأسلوب سردي راق عالي المستوى، دقيق الخطاب وتراكيب لغوية متقنة، ولها أبعاد وجدانية وشعورية وجمالية ، وصور أدبية متناثرة في ثنايا المتن الحاكي المتماسك توثيقا وصياغة.

وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات كان أبرزها الأناشيد الإسلامية .

المصدر : الجزيرة مباشر
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