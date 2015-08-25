"جوني" يتسبب في إجلاء مئات الآلاف من اليابانيين

ضرب إعصار قوي جنوب غربي اليابان، اليوم الثلاثاء، مما دفع السلطات للقيام بعمليات إجلاء وتعطيل حركة المرور، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وصدرت تحذيرات بإجلاء مئات الآلاف من السكان بعد أن ذكرت وكالة الارصاد الجوية أن الإعصار "جونى" وصل اليابسة في مدينة "آراو" في جزيرة كيوشو.

وتم إلغاء نحو 250 رحلة جوية، وعلقت العشرات من رحلات القطارات.

وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في "كيوشو"، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

وكانت السلطات قد حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار وارتفاع للأمواج في المنطقة.

وقالت الوكالة إن مركز العاصفة يقع حول مدينة "ايزوكا" في شمال كيوشو وإن العاصفة تتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 45 كيلومتراً في الساعة صباح اليوم.

وصاحب الإعصار الــ 15 هذا الموسم رياحا بلغت اقصى سرعة لها 144 كيلومتراً في الساعة, وزوابع بلغت سرعتها 198 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع هطل أمطار يصل ارتفاعها إلى 300 ملليمتر في جزيرة "شيكوكو" جنوب غربي البلاد ومنطقتي "كينكي" و"توكاي" ومنطقة كيوشو حيث يتوقع ان يصل معدل ارتفاع الأمطار بها إلى 250 ملليمتراً صباح اليوم.