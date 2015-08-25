تعافٍ محدود للبورصات الآسيوية بعد "الاثنين الأسود"

شركة للسمسرة المالية بطوكيو (رويترز)

عوضت البورصات الأسيوية الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، بعضاً من الخسائر الفادحة التي تكبدتها أمس فيما سُمي بـ "الاثنين الأسود" ، وذلك وسط إقبال المضاربين على شراء الأسهم التي شهدت أسعارها انخفاضا كبيرا.

إلا أن العديد من كبار المحللين العالميين حذروا من احتمال استمرار موجة الخسائر التي عصفت بالأسواق العالمية، وذلك ريثما تتخذ الصين تدابير أكثر فعالية للحد من المخاوف بشأن نموها الاقتصادي.

وارتد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهماً عن خسائره الأولية وارتفع بنسبة تزيد عن 1% اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع لأقل من 18 ألف نقطة لأول مرة في ستة أشهر.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر204 نقطة ، أو 1ر1%، ليصل إلى 9ر18744 نقطة، مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هوى بنسبة تزيد عن 4% في وقت سابق من صباح اليوم.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر21 نقطة أو ما يعادل 46ر1% ليصل إلى 53ر1502 نقطة.