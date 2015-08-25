البث الحي
منوعات

تعافٍ محدود للبورصات الآسيوية بعد "الاثنين الأسود"

25/8/2015
 
شركة للسمسرة المالية بطوكيو (رويترز)

عوضت  البورصات الأسيوية الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، بعضاً من الخسائر الفادحة التي  تكبدتها أمس فيما سُمي بـ "الاثنين الأسود" ، وذلك وسط  إقبال المضاربين على شراء الأسهم التي شهدت أسعارها انخفاضا كبيرا.

إلا أن العديد من كبار المحللين العالميين حذروا من احتمال استمرار موجة الخسائر التي عصفت بالأسواق العالمية، وذلك ريثما  تتخذ الصين تدابير أكثر فعالية للحد من المخاوف بشأن  نموها الاقتصادي.

وارتد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهماً عن خسائره الأولية وارتفع بنسبة تزيد عن 1% اليوم الثلاثاء، بعد أن  تراجع لأقل من 18 ألف نقطة لأول مرة في ستة أشهر.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر204 نقطة ، أو 1ر1%،  ليصل إلى 9ر18744 نقطة، مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحاً  بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هوى بنسبة تزيد عن 4% في  وقت سابق من صباح اليوم.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر21 نقطة أو ما يعادل 46ر1% ليصل إلى  53ر1502 نقطة.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)