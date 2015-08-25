بـ"الهندي"..تركيب الأسنان على الرصيف

في الشارع وفي الهواء الطلق وبـأيادٍ وأدوات مكشوفة .. ترى مشاهد متكررة ومُعتادة لعمليات تركيب الأسنان في عدد كبير من المناطق بالهند …

وعبر الفيديو الذي بثه برنامج "ساعة صباح " الثلاثاء تجد المعالج يعلن عن نفسه طبيبًا للأسنان وافترش أحد أرصفة نيودلهي ليجري عليه عمليات معقدة في أسنان المرضى، مستخدمًا أقل المعدات الطبية الممكنة.

بدون عيادة أو كراسي عالية التكلفة أو فواتير للكهرباء، أو حتى الحجز مسبقًا، فقط كرسي صغير وأمل في الشفاء على يد طبيب الرصيف وأدواته الصدأة.

لا يوجد قانون في الهند يمنع فتح عيادات لطب الأسنان على الرصيف، إلا أن الجمعية الطبية الهندية تطالب بقانون يمنع ممارسات مهنية بالشوارع لسنوات طويلة.

وفي القابل , يجد بعض المرضى أن المستشفيات لا يوجد بها أطباء، وعيادات الأسنان الخاصة ترتفع تكلفتها بشكل لا يتناسب مع دخولهم المتواضعة، فلا يجدون سوى أطباء الشوارع لعلاجهم.