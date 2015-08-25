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اليمن تعلن "تعز" منطقة منكوبة

25/8/2015
اعلان تعز مدينة منكوبة (الجزيرة)

أعلنت الحكومة اليمنية محافظة تعز منطقة منكوبة، ودعت مجلس الأمن الدولي للتدخل لوقف مجازر الحوثيين، وإنقاذ المدنيين من حرب الإبادة التي يتعرضون لها  بعد سقوط 20 مدنياً في قصف استهدف منازلهم، الأحد، وقد تعهدت المقاومة اليمنية بالسيطرة على كافة أنحاء المحافظة خلال أيام.

هذا وقد شيع أهالي مدينة تعز ضحايا القصف العشوائي من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على الأحياء السكنية في المدينة.

وكان مراسل الجزيرة في تعز قد أفاد بأن 14 شخصاً بينهم 9 نساء قتلوا في قصف من الحوثيين طال منزلاً بوسط المدينة.

وفي مديرية عُتْمة بمحافظة ذمار في شمالي اليمن، استهدفت المقاومة الشعبية مواقع الحوثيين في جبل صريخ.. وتدور اشتباكات عنيفة منذ أيام في المنطقة التي سيطرت عليها المقاومة الشعبية.

فقد أرسل الحوثيون تعزيزات كبيرة في محاولة لاستعادة المنطقة الاستراتيجية بسبب قربها من العاصمة صنعاء.

وأضافت مصادر للجزيرة أن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع في جبل حلفان، والقدم، وموقع الجَميمة.

وتعاني مديرية "عُتمة" من نقصاً حادً في المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، جراء الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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