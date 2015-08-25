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الهولندي فان مارفيك مدربا للمنتخب السعودي

25/8/2015

المدرب الهولندي فان مارفيك (غيتي)

أعلن الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الهولندي "بيرت فان مارفيك" مدربا للمنتخب الأول السعودي لمدة عام واحد.

ونشر الاتحاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تم توقيع العقد مع السيد بيرت فان مارفيك لتولي تدريب المنتخب السعودي لمدة سنة ابتداء من مطلع سبتمبر ايلول."

وأضاف الاتحاد إلى أن فان مارفيك سيصل جدة مساء الاحد المقبل وسيبدأ مهامه مع المنتخب مباشرة من خلال المعسكر الاستعدادي لمباراة الاخضر السعودي أمام منتخب تيمور الشرقية.

ولم يعلن الاتحاد السعودي عن قيمة التعاقد مع  المدرب الجديد صاحب الـ63 عاما ، الذي قاد هولندا  إلى المركز الثاني بكأس العالم2010.

وسيخلف فان مارفيك المدير الفني المؤقت فيصل البدين الذي عين بعد إقالة المدرب الإسباني خوان كاروعقب خسارة نهائي خليجي 22 أمام المنتخب القطري.

ويعد بيرت فان مارفيك المدرب الهولندي الخامس الذي سيقود الأخضر بعد ليو بينهاكر في 1994، ومارتن كومان في 2002، وواندرلي فاندرليم بين 2002 و2004، و فرانك رايكارد بين 2011 و2013.

يذكر أن السعودية  بدأت مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018 بالفوز على  المنتخب الفلسطيني 3-2 ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره  منتخب تيمور الشرقية في الثالث من سبتمبر القادم.

 

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