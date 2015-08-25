المشكلات الأسرية والهجرة أغلب ما يواجه العرب بأمريكا

قال المحامي رفعت حرب، إن معظم المشكلات التى تواجه الجاليات العربية تتعلق بالهجرة والمشكلات الأسرية إضافة إلى المشكلات التجارية كونها جزءً كبيرا من أعمال الجاليات العربية في نيويورك.

وأضاف حرب خلال لقاء للجزيرة مباشر مع بعض المحامين العرب حول المشكلات التي تواجة الجاليات العربية في الولايات المتحدة الامريكية، إن المغترب العربي يواجه بشكل عام مشكلة الحصول على الإقامة القانونية، ورغبته في مساعدة أسرته.

وأشار إلى ان أهم المشكلات التي تواجه الأسر تتمثل في الارتباك بين القوانين الأمريكية والعربية

وقال فراس الرافعي – محامي عربي -: "يواجه العرب أيضا مشاكل تتعلق بقضايا اللجوء السياسي خاصة ممن تعرضوا للتهجير من بلادهم بعد الأحداث الجارية في البلاد العربية مثل سوريا والعراق واليمن.

وأشار الرافعي الى جهل المغتربين العرب بأمريكا بالحقوق الدستورية ، وكذلك مشاكل تتعلق بالحياة اليومية كتعلم اللغة الانجليزية لكي يستطيع أن يتواصل مع المؤسسات والمصالح الحكومية الأمريكية .

فيما شدد المحامي محمد السواعير على مشكلة تعليم ومحو أمية كبار السن سواء كانت اللغة العربية او اللغة الانجليزية ولو بشكل بسيط حتى يتواصل مع المجتمع.

وأوضح أن أغلبية الأسر تواجه المشاكل التي تتعلق بالخدمات الصحية ،فهم غير قادرين على شراء بطاقات التأمين الصحية ، نظرا لسعرها المرتفع ، إضافة الى القضايا التي تتعلق بالعنف الأسري .