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"الضاد" طعّمَت اللغة التركية بـ 6 آلاف كلمة

25/8/2015

ليس غريبا أن تتأثر أغلبية لغات العالم بلغة القرآن الكريم (اللغة العربية ) وأن تدخل كلمات عربية إلى تلك اللغات, فتشير الدرسات إلى أن هناك 6ألاف كلمة من اللغة العربية دخلت إلى اللغة التركية لتمثل 40% من إجمالي كلمات اللغة التركية على مر العصور.

وأشار باحثون إلى أن معظم الكلمات التي دخلت اللغة التركية هي على وزن فاعل ومفعول واسم الزمان والمكان .

كما أنه ليس من الغريب أن جميع الكلمات التي تبدأ بحرف الميم في اللغة التركية أكثرها عربية بحسب ما قال "د.عبد المطلب أربا" رئيس قسم اللغة العربية بجامعة إسطنبول, الذى دعا البشرية لتعلم اللغة التركية. 

وقال الخبراء  إنه من المستحيل إخراج اللغة العربية من التركية لارتباطهما الوثيق , وأشاروا إلى أن تركيا  حريصة كل الحرص على تعليم أبنائها اللغة العربية مما دفعها لإنشاء أكبر المراكز لتعليم اللغة العربية على أراضيها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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