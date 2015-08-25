الرئيس الفرنسي: حان وقت مواجهة الهجرة غير النظامية

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، إن هناك حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الدول الأوربية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء فيما يعرف بـ" أسبوع السفراء" نسعى لعقد قمة أوروبية أفريقية لدعم اقتصادات القارة السمراء لمواجهة الهجرة غير النظامية .

وقال إن الهجرة غير النظامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية ، وأصحبت تمثل أزمة للمجتمع الدولي.

وتابع "أولاند": "فرنسا تحترم حقوق الإنسان ، لكن علينا كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن مساعي لعقد قمة أوروبية أفريقية لدعم اقتصادات القارة السمراء لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى إن الدول الأوروبية بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الظاهرة.

وقال أولاند إن الهجرة غير النظامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية ، وأصحبت تمثل أزمة للمجتمع الدولي.

وتابع قائلاً: "إن فرنسا تحترم حقوق الإنسان، لكن عليها أن تنظم كيفية استقبال هؤلاء, و في الوقت ذاته مكافحة شبكات المهربين, وأن أوروبا اتخذت إجراءات فعالة في هذا الصدد.

ووصف "أولاند" الوضع في الشرق الأوسط بالخطير، وقال: نعمل على أرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين داعيا في الوقت ذاته إلى دعم مصر مشيرا إلى أنها قوة فاعلة ومؤثرة في عملية السلام .

وأضاف أن الحرب التي كان الاعتقاد السائد في أوروبا أنها بعيدة عنها باتت قريبة, ولعل ما حدث في أوكرانيا يؤكد ذلك، وقال علينا أن نتعلم من الماضي ونتحرك سريعا حتي لا يتصاعد الأمر .

وعن الربيع العربي قال الرئيس الفرنسي إن تونس شهدت انطلاق الربيع العربي لكنها تعرضت للإرهاب، ولن نتركها تقع أمام هذا العدو.

وأضاف أن الوضع في ليبيا إلى فوضي بعدما أصبح بها حكومتان، مشيراً إلى دعمه لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة من أجل الوصول لحكومة الوحدة، والتمكن من عزل المجموعات الإرهابية وضبط التحركات الشعبية ومكافحة الاتجار.

وأوضح أنه يجب أن ننظم كيفية استقبال هؤلاء في الوقت ذاته علينا مكافحة شبكات المهربين وأوروبا اتخذت إجراءات فعالة.

ووصف أولاند الوضع في الشرق الأوسط بالخطير، وقال الوضع في الشرق الأوسط خطير ونعمل على إرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين داعياً في الوقت ذاته إلى دعم مصر مشيرا إلى أنها قوة فاعلة ومؤثرة في عملية السلام .

وتابع: "الحرب التي كنا نعتقد أنها بعيدة عن أوروبا باتت قريبة ولعل ما حدث في أوكرانيا يؤكد ذلك، وعلينا أن نتعلم من الماضي ونتحرك سريعاً حتي لا يتصاعد الأمر.