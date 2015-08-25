البث الحي
منوعات

البنتاغون: تركيا ستشارك في التحالف لقتال الدولة الإسلامية

25/8/2015

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وتركيا أنهتا إعداد التفاصيل التقنية لاتفاق من أجل إشراك تركيا في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية لتنخرط أنقرة بشكل كامل في الضربات الجوية للتحالف على التنظيم.

وقال بيتر كوك السكرتير الصحفي للبنتاجون في إفادة صحفية "قد يستغرق وضع هذه الترتيبات الفنية على مستوى التشغيل بضعة أيام، ونحن نعتقد أن تركيا ملتزمة بالمشاركة الكاملة في التحالف بأسرع ما يمكن"، وأضاف كوك إن الولايات المتحدة مستمرة في مناقشة العمليات الحدودية مع تركيا.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)