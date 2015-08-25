البنتاغون: تركيا ستشارك في التحالف لقتال الدولة الإسلامية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وتركيا أنهتا إعداد التفاصيل التقنية لاتفاق من أجل إشراك تركيا في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية لتنخرط أنقرة بشكل كامل في الضربات الجوية للتحالف على التنظيم.

وقال بيتر كوك السكرتير الصحفي للبنتاجون في إفادة صحفية "قد يستغرق وضع هذه الترتيبات الفنية على مستوى التشغيل بضعة أيام، ونحن نعتقد أن تركيا ملتزمة بالمشاركة الكاملة في التحالف بأسرع ما يمكن"، وأضاف كوك إن الولايات المتحدة مستمرة في مناقشة العمليات الحدودية مع تركيا.