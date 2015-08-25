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أوغلو يدعو الأحزاب التركية لتشكيل حكومة مؤقتة

25/8/2015

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغلو خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم بأنقرة , إنه سيقوم بتشكيل حكومة مؤقتة من الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق نسب مقاعد البرلمان.

وأشار إلى أنه أجرى العديد من اللقاءات مع قادة الاحزاب, وأنه لم يتلق أي ردود من الأحزاب ولم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقته, في ظل مرور البلاد بموجة إرهابية, ومرور العالم بأزمة اقتصادية .

وأكد "أوغلو" على أن الاتهامات التي وجهت لحزب البناء والتنمية بعرقلة تشكيل الحكومة غير صحيحة ,لافتاً إلى أنه لم يتدخل في عمل الأحزاب السياسية التركية.

ودعا جميع قادة الأحزاب للوقوف بجانبه لتشكيل حكومة ائتلافية ترعى مصالح البلاد .

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن المادة 28 من الدستور ا تجيز له تشكيل الحكومة ولكنه يريد مشاركة جميع الأحزاب السياسية .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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