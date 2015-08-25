أمانو:نحتاج إلى9.2مليون يورو للتحقق من النووي الإيرانى

أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية _ الجزيرة مباشر

قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن الوكالة تحتاج إلى 9.2 مليون يورو في العام للتحقق من البرنامج النووي الإيراني.

وكان قد أوضح أمانو في جلسة لمجلس مدراء الوكالة في فيينا أن 6.2 مليون يورو من المبلغ الاجمالي سترصد لتنفيذ الإجراءات الإضافية التي اتفقت بشأنها طهران والسداسية.

وأضاف أمانو أن "نحو 3 مليون يورو ستخصص للتدابير في إطار البروتوكول الإضافي (بشأن اتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فيما سيكلف التحقق ومتابعة تنفيذ خطة العمل نحو 6.2 مليون يورو، بما في ذلك نفقات مفتشينا"

وأشار إلى أن الوكالة الذرية تواجه تحديات كثيرة لايمكن حلها فى غضون أشهر , مضيفا أن القواعد التى تم وضعها فيما يتعلق بموقع بارتشين تتماشى مع معايير الوكالة , وأن من مصلحة إيران توضيح جميع الأمور ولا سيما مسألة البعد العسكرى المحتمل .