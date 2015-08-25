أطباء ينصحون بزيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر

تركيب وزراعة الأسنان.. هل هي علاجية أم تجميلية؟ ومتى ينصح بها المريض؟ ومتى يمنع من اللجوء إليها؟ كلها تساؤلات أثارها برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" .

فمن جانبه، أكد الدكتور مجدى سليمان عبد ربه، أخصائي تقويم الأسنان، أنه يجب على كل شخص زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر على الأقل كنوع من الوقاية , وحتى لو لم يصب بأي أمراض يجبره على الذهاب للطبيب.

وقال "عبد ربه" إن المحافظة على صحة الفم لها دور كبير في نجاح زراعة الأسنان, مضيفاً أن عمل تقويم للأسنان لابد أن يكون بالتنسيق بين المريض والطبيب.

وأشار إلى أن الأولوية لطبيب الأسنان هي المحافظة على السنّ الأصلية ومحاولة علاجها قبل اتخاذ قرار بتركيب سن أخر جديدة.

وأكد "عبد ربه" على أنه لا يفضل زراعة الأسنان في عمر مبكر, وأن الحالة الصحية للمريض هي التي تحدد بشكل كبير الحاجة لعملية زراعة الأسنان.

وأضاف أن التركيبات الثابتة هي الأفضل للأسنان, موضحاً أنه لا يمكن الاتجاه لبسمة جميلة قبل علاج الأسنان وتقويمها .

كما لفت "أخصائي تقويم الأسنان" إلى أن الطبيب لا يلجأ لتركيب الأسنان إلا بعد كبر حجم الحشو داخل السن.

وأكد على ضرورة مراعاة حالات الإصابة بحساسية اللثة ومرضى السكري على حسب النوع ودرجته.