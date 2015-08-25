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أطباء : لايفضل زراعة الأسنان مبكرا

25/8/2015
 ساعة صباح _ الجزيرة مباشر

 تركيب وزراعة الأسنان .هل هى علاجية أم تجميلية ؟ متى ينصح بها المريض ؟ ومتى يمنع من اللجوء إليها

 ؟كلها تساؤلات أثرتها " ساعة صباح " بقناة الجزيرة مباشر .

وقال الدكتور مجدى سليمان عبدربه أخصائى تقويم الأسنان إن الأولوية لطبيب الأسنان هى المحافظة على وجود السن الأصلى ومحاولة علاجه قبل القرار بتركيب أخرجديد , مشيرا إلى أن الصحة الفموية تلعب دورا كبيرا فى نجاح زراعة الأسنان , مضيفا أن عمل تقويمها لابد أن يكون بالتنسيق بين المريض والطبيب .

 وأكدعبدربه على أنه لايفضل زراعة الأسنان فى عمر مبكر , وأن الحالة الصحية للمريض هى التى تحدد بشكل كبير الحاجة لعملية الزراعة .

وأضاف أن التركيبات الثابته هى الأفضل للأسنان , موضحا أنه لايمكن الإتجاه لبسمة جميلة قبل علاج الأسنان وتقويمها .

كما أكد أخصائى تقويم الأسنان على أن الطبيب لايلجأ لتركيب الأسنان إلا بعد كبر حجم الحشو داخل السن , مشيرا إلى مراعاة حالات الإصابة بحساسية اللثة  ومرضى السكرعلى حسب النوع ورجته.

وأوضح أنه على كل شخص لابد أن يذهب لطبيب الأسنان كل6 أشهر على الأقل حتى لو لم يصاب بأى أمراض تجبره على الذهاب للطبيب.

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