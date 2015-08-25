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أرامكو السعودية تمدد فترة تلقي العروض لتوسعة حقل الحصبة

25/8/2015

قالت مصادر بصناعة النفط والغاز إن أرامكو السعودية  مددت فترة تلقي العروض لتوسعة حقل الحصبة البحري للغاز  لمدة شهر واحد والذي سيغذي منشأة الفاضلي المزمع انشاؤها لمعالجة الغاز.

وأضافت المصادر أن  فترة التمديد هذه ستنتهي في 15 أكتوبر بدلا من 20 سبتمبر.

ويأتي الغاز في مرتبة متقدمة بأولويات المملكة العربية السعودية ،و التي تسعى لخفض كميات النفط الخام المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وبتكلفة قدرت بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار تقدمت شركات هندسية من خارج المملكة  بعدة عروض لبناء محطة الفاضلي للغاز شرق السعودية- بحسب ما أعلنت عنه مصادر سعودية سابقا.

وستعمل التوسعة  لحقل الحصبة على تزويد محطة الفاضلي بملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز بينما ستأتي الخمسمائة مليون قدم مكعبة يوميا الباقية من حقل الخرسانية.

وسيغذي  حقلا الحصبة والعربية محطة رئيسية أخرى للغازهي "واسط " والتي  بدأت عمليات التشغيل التجريبية.

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