أحلام الشباب يترجمها هاشتاج

تداول مغردون على تويتر هاشتاج بعنوان #شيء_تحتاجه_حالا_حالا ليعبروا عن رغباتهم التي يتمنون أن تتحقق وعن أمنياتهم في الحياة …

وتنوعت أمنيات الشباب العربي ما بين طلب الرزق الواسع والأصدقاء الأوفياء وحسن الخاتمة وهي الأمنيات البديهية في الحياة والتي يحيا بها الفرد حياة سوية.

ومنهم من طبعت الدراما كلماته متأثراً بالصراعات النفسية والعسكرية في أوطاننا، فقد طلب أحدهم تذكرة سفر بلا عودة , وطلب آخر العودة إلى الطفولة هرباً من الواقع المرير.

وجاءت تغريدات قليلة تحمل معها الأمل والتفاؤل وتحث على السعي من أجل العمل واستمرار الحياة برغم كل الظروف.