البث الحي
منوعات

أحلام الشباب يترجمها هاشتاج

25/8/2015

تداول مغردون على تويتر هاشتاج بعنوان #شيء_تحتاجه_حالا_حالا ليعبروا عن رغباتهم التي يتمنون أن تتحقق وعن أمنياتهم في الحياة …

وتنوعت أمنيات الشباب العربي ما بين طلب الرزق الواسع والأصدقاء الأوفياء وحسن الخاتمة وهي الأمنيات البديهية في الحياة والتي يحيا بها الفرد حياة سوية.

ومنهم من طبعت الدراما كلماته متأثراً بالصراعات النفسية والعسكرية في أوطاننا، فقد طلب أحدهم تذكرة سفر بلا عودة , وطلب آخر العودة إلى الطفولة هرباً من الواقع المرير.

وجاءت تغريدات قليلة تحمل معها الأمل والتفاؤل وتحث على السعي من أجل العمل واستمرار الحياة برغم كل الظروف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)