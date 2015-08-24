25% من الأطباء الألمان أعمارهم فوق الـ60

أظهرت الإحصاءات الرسمية في ألمانيا أن حوالي 25% من الأطباء الذين يعملون في عيادات بألمانيا تزيد أعمارهم حالياً عن 60 عاماً.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة "فيسبادن" الألمانية اليوم (الاثنين) استناداً إلى بيانات العاملين في القطاع الصحي بألمانيا أن نحو ثلثي الأطباء العاملين في عيادات بلغت أعمارهم 50 عاماً على الأقل بنهاية عام 2013.

وأشار المكتب إلى أن معظم الأطباء الأكبر سناً متخصصون في طب النفس والأسنان وتقويم الأسنان.

وارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي بألمانيا عام 2013 بمقدار 106 ألف عامل؛ أي بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2012.

وذكر المكتب أن 50% من العاملين في القطاع الصحي بألمانيا، وعددهم 5.1 ملايين موظف، يعملون بدوام كامل.