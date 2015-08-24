14 قتيلا بينهم 9 نساء في قصف للحوثيين على تعز

المقاومة تسيطر على تعز ـ أرشيف

قُتل 14 مدنياً بينهم 9 نساء ومعظمهم من عائلة واحدة، في قصف لميليشيا الحوثي فجر اليوم (الاثنين) على حي ديلوكس بمدينة تعز.

وأفاد مراسل الجزيرة أن القصف على مناطق أخرى في المحافظة أسفر عن مقتل رجل وأطفاله الأربعة.

يأتي هذا بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة للسيطرة على كامل محافظة تعز.

وقال مصدر محلي في محافظة ذمار إن الحوثيين يشنون هجمات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على مواقع تسيطر عليها المقاومة في مديرية عتمة.

وأضاف المصدر أن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع في جبل حلفان والقدم وموقع الجميمة، بعد وصول تعزيزات كبيرة إليها من صنعاء في محاولة لاستعادة سيطرتها على المواقع التي خسرتها أخيراً.

وأشار المصدر أن المقاومة الشعبية تخوض معارك شرسة بهدف المحافظة على تلك المناطق.

وتعاني مديرية عتمة نقصاً حاداً في المواد الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين.

كما أكدت مصادر للجزيرة عبور عدد من الآليات العسكرية والمدرعات محافظة حضرموت في اتجاه مأرب المجاورة للعاصمة صنعاء.

ويأتي هذا الأمر ليطرح تساؤلات عدة خاصة مع المكاسب الكبيرة التي حققتها الشرعية في محافظات الجنوب والوسط.

من جهة أخرى، اختطف مسلحون حوثيون "محمد الظاهري" أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس، أثناء وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح مختطفين.

وقال مشاركون في الوقفة إن الحوثيين اختطفوا الدكتور الظاهري وآخرين واعتدوا على مشاركين في المسيرة بينهم طلاب واساتذة.

وقد نظم أساتذة وطلاب جامعة صنعاء هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح مختطفين بينهم الدكتور "عبدالمجيد المخلافي" وزير التربية الأسبق.