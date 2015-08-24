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هنية يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح المختطفين الأربعة

24/8/2015
اسماعيل هنية

طالب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلطات المصرية بالعمل على وجه السرعة لإطلاق سراح المختطفين الفلسطينيين الأربعة في مصر بحكم مسؤوليتها الأمنية.

 وأكد هنية خلال استقباله عائلات الشبان المختطفين في سيناء حرص حركة حماس على بذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على حياتهم وإعادتهم سالمين.

 وكانت حماس وصفت عملية الاختطاف بأنها حدث خطر لا يمكن تجاوزه ويكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية.

 
وفي شأن فلسطيني آخر شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على قدسية التعليم والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد المسيرة التعليمية عبر التهديد بهدم مدارس وعرقلة وصول الطلاب إليها.

جاء ذلك خلال إطلاقه العام الدراسي الجديد لنحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة من قرية دوما التي شهدت جريمة استهداف آل دوابشة قبل نحو شهر على يد مستوطنين متطرفين.

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