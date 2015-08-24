هنية يزور أهالي المختطفين واتصالات مع مصر للإفراج عنهم

هنية أثناء لقائه بأهالي المختطفين في سيناء

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة تُجري اتصالات مع السلطات المصرية للكشف عن مصير أربعة فلسطينيين اختطفوا في شمال ‏سيناء الأربعاء الماضي.

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، اليوم (الاثنين) فقد اجتمع هنية في مكتبه في غزة بأهالي الفلسطينيين الأربعة المختطفين.

وذكر البيان أن هنية طمأنّ الأهالي بأن حركته تبذل كافة الجهود والاتصالات مع السلطات المصرية للكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم في أسرع وقت، والحفاظ على "حياتهم".

وكانت حركة حماس قد أصدرت بيانا أمس الأحد، حذرت خلاله من المساس بالمختطفين، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا أربعة شبان فلسطينيين أثناء سفرهم عبر معبر رفح البري الأربعاء الماضي بعد أن اعتدوا عليهم.