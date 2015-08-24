ناشطون يطلقون هاشتاج #عنابر_الموت على السجون المصرية

شعار حملة عنابر الموت

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #عنابر_الموت كتدشين لحملة للتضامن مع المعتقلين داخل السجون المصرية و لتسليط الضوء على معاناتهم .

الحملة توضح كم التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون وعدد السجناء الذين قتلوا بسبب الإهمال الطبي والتعذيب خلال العامين الماضيين.



كما توضح الحملة أسماء أهم السجون وأقسام الشرطة التي يتم فيها التعذيب وحذرت الحملة من أن هناك حوالي خمسة آلاف سجين ينتظرون الموت جراء التعذيب والإهمال الطبي ما لم يتم التدخل لإنقاذهم .



و قد نتج عن هذه المعاملة القاسية للمعتقلين في السجون بحسب الحملة في مقتل نحو مائتي معتقل ، ويواجه نحو 5000 شخص نفس المصير بسبب منع الأدوية واحتجاز مرضى في ظروف سيئة والتعذيب حتى الموت في أماكن الاحتجاز ، وتفاعل مغردون مع الهاشتاج بروايات عن معاناة ذويهم من المعتقلين .