"مجسم كعبة" بمقديشو للتدريب عملياً على مناسك الحج

مجسم الكعبة (الأناضول)

في تجربة عملية على أداء مناسك الحج قبل أسابيع من سفرهم إلى الديار المقدسة، طاف صوماليون حول مجسم للكعبة في ساحة معهد "الصفا" لتدريب الحجاج والمعتمرين والذي تم افتتاحه في أبريل/نيسان الماضي، في حي هدن، وسط العاصمة مقديشو.

وتم تجهيز المكان بأجواء روحانية، في محاكاة كاملة لمناسك الحج، بدءً بالإحرام، ومروراً بالطواف حول الكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، ورمي الجمرات، والنزول من منى.

ويتوافد إلى هذا المعهد عشرات من المواطنين الراغبين في أداء مشاعر الحج هذا العام، لتلقي دروس نظرية وعملية، لتجنب حدوث أخطاء في الديار المقدسة، وخاصة من الذين لا يجيدون قراءة الإرشادات الخاصة بالحج.

ويقول الشيخ "محمود إبراهيم سولي" من علماء المعهد، إن هذه المبادرة الأولى من نوعها في البلاد، وهذه الخطوة جاءت بعد أن تبين لهم وهم في الديار المقدسة، خلال الأعوام الماضية، حدوث أخطاء كثيرة من قبل الحجاج.

المعهد حرص على وضع شاشة كبيرة في إحدى قاعاته، يعرض من خلالها تسجيلات مصورة عن الحج، باللغة الصومالية المحلية، كدروس عملية.

وعند بدء موسم الحج كل عام، تخصص شركات الطيران الصومالية الخاصة مشايخ لإرشاد الحجاج.

وبحسب اتحاد شركات الطيران الصومالية، فإن عدد الحجاج الصوماليين لهذا العام، بلغ 7 آلاف حاج وحاجة، على أن يبدأ الحجاج بالسفر في الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة.