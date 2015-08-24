فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد في افتتاح الدوري الإسباني

لويس سواريز-برشلونة

حقق برشلونة، حامل اللقب، فوزاً صعباً على مضيفه أتلتيك بلباو (1- صفر) بينما سقط ريال مدريد الوصيف في فخ التعادل السلبي مع سبورتنيج خيخون، وذلك في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى، ثأر الفريق الكاتالوني من أتلتيك بلباو الذي حرمه من إحراز السداسية بعد أن خطف كأس السوبر الإسبانية منه قبل أيام، بعدما فاز عليه ذهابا (4- صفر) وتعادلا إيابا (1-1).

ويدين برشلونة بفوزه لنجمه الأورجواياني "لويس سواريز" صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (54).

وفي المباراة الثانية، جاءت انطلاقة ريال مدريد مخيبة للآمال، حيث أهدر أول نقطتين في سعيه لإحراز اللقب بعد أن خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض.

وفرض سبورتنيج خيخون العائد بعد غياب طويل إلى دوري الأضواء، نفسه على المباراة، وأجبر ريال مدريد على التعادل السلبي بعدما أهدر الأخير فرصاً بالجملة عبر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" والويلزي "جاريث بايل" والكرواتي "لوكا مودريتش" والبرازيلي "مارسيلو" من دون أن يتمكن من التسجيل.

وكان أتلتيكو مدريد، بطل الموسم قبل الماضي، قد استهل مشواره، أول أمس السبت، بفوز صعب على ضيفه لاس بالماس الوافد الجديد (1- صفر)، كما تعادل ديبورتيفو لا كورونا مع ضيفه ريال سوسييداد سلبيا، وفالنسيا مع رايو فايكانو.