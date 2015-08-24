"طلعت ريحكتم" بلبنان تطالب بمحاسبة وزير الداخلية

طالبت حملة طلعت ريحتكم اللبنانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة اللبنانية خلال الاحتجاجات التي نظمتها الحملة خلال الأيام الماضية اعتراضا علي تفاقم ازمة القمامة . واتهمت الحملة مجلس الوزراء اللبناني بسرقة أموال صندوق البلديات كما دعت الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وشفافة في أحداث العنف التي شهدتها لبنان خلال الايام الماضية ،ومحاسبة كل المسئولين الامنيين والسياسيين الذين مارسوا العنف ضد المتظاهرين او أصدروا أوامر باستخدام العنف ضدهم . كما دعت الحملة إلي محاسبة وزير الداخلية بصفته المسئول عن المنظومة الأمنية وتوقيف كل العناصر التي استخدمت العنف ضد المتظاهرين ،ومحاسبة وزير البيئة لعجزه وفشله في إدارة أزمة النفايات ونادت الحملة بإعادة ملف النفايات الي البلديات، ورفع يد مجلس الإنماء والإعمار عن هذا الملف . وكانت لبنان قد شهدت مظاهرات تخللتها اعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين وقوي الامن وذلك بسبب تفاقم ازمة النفايات ،وكان المتظاهرون قد توجهوا الي ساحة الشهداء مطالبين بإقالة وزير البيئة محمد المشنوق بسسب ما وصفوه بعجزه عن حل أزمة النفايات ،ووقعت مناوشات ومواجهات ساخنة بين المتظاهرين وقوي الأمن أسفرت عن إصابة العشرات

المصدر : الجزيرة مباشر