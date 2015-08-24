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رئيس أوكرانيا يحذر من خطورة غزو روسيا لبلاده

24/8/2015

حذر الرئيس الأوكراني "بيترو بوروشينكو" في عيد استقلال بلاده من خطر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال "بوروشينكو" اليوم (الاثنين) في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف إن العدو لا يزال يتبنى فكرة شن هجوم مباشر على أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه أعلن "بوروشينكو" عزمه الاستمرار في تعزيز قدرات الجيش  الأوكراني.

ومن المقرر أن يلتقي "بوروشينكو" عقب الاحتفالات بعيد الاستقلال المستشارة  الألمانية  "أنجيلا ميركل" في وقت لاحق اليوم في برلين لإجراء محادثات ثلاثية مع الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" حول التوصل لحل سلمي للنزاع  الدموي في منطقة حوض دونيتس شرقي أوكرانيا.

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