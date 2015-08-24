دول عربية تشارك أمريكا وتركيا في عملية ضد تنظيم الدولة
24/8/2015
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده والولايات المتحدة الامريكية ستقومان بعملية عسكرية شاملة ضد تنظيم الدولة في سوريا قريبا .
وأضاف أوغلو في لقاء مع "رويترز" أن العملية سيكون هدفها إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة في شمال سوريا متاخمة لتركيا .
ولفت وزير الخارجية التركي الي أن المشاورات بين انقرة وواشنطن بخصوص هذه العملية قد انتهت امس الاحد وأن حلفاء إقليميين ومن بينهم السعودية وقطر والاردن وبريطانيا وفرنسا قد يشاركون في تلك العملية .
وأضاف "المحادثات الفنية استكملت أمس وقريبا سنبدأ هذه – العمليات الشاملة- ضد "داعش" قاصدا تنظيم الدولة الإسلامية
وقال تشاووش أوغلو إن العمليات ستبعث أيضا برسالة للرئيس السوري بشار الأسد وتضغط على حكومته لقبول التفاوض والسعي إلى حل سياسي للحرب السورية.
وقال مسؤولون مطلعون على الخطط المتفق عليها إن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان توفير غطاء جوي لقوات المعارضة السورية التي تقدر واشنطن أنها تتصف بالاعتدال في إطار هذه العمليات التي تهدف لإخراج تنظيم الدولة الاسلامية من مساحة مستطيلة من الأراضي الحدودية طولها 80 كيلومترا تقريبا.
ويقول دبلوماسيون إن قطع اتصال التنظيم بالحدود التركية التي استطاع من خلالها جلب المقاتلين والامدادات قد يغير الصورة تماما.
وقد بدأت الطائرات الحربية الأمريكية بالفعل توجيه ضربات جوية من القواعد التركية قبل بدء هذه الحملة.
وكانت تركيا قد شهدت انفجارا بقرية سروج على الحدود السورية راح ضحيته أكثر من 30 شخصا كما اصيب اكثر من 100 اخرين .
وكانت تقارير قد اشارت ألي ان انتحارية تابعة لتنظيم الدولة هي من نفذت هذا الانفجار .
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في 24 من يوليو الماضي إن تركيا ستشارك في الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف كما ستسمح بنشر طائرات على أراضيها للقيام بغارات جوية ضد التنظيم