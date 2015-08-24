خسارة مفاجئة لـ"يوفنتوس" في أول لقاءاته بالدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس، حامل اللقب خسارة مفاجئة في أولى مبارياته بالدوري الإيطالي لكرة القدم أمام ضيفه أودينيزي صفر-1.

أحرز هدف المباراة الوحيد الفرنسي "سيريل تيرو" في الدقيقة 78 حين تلقى كرة من اليوناني "بانايوغيس كوني" فأرسلها بيسراه من زاوية ضيقة في الشباك.

يذكر أن يوفنتوس سيطر على الدوري الإيطالي بشكل مطلق، حيث توج بطلا في المواسم الأربعة الماضية، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني 1- 3 في يونيو/حزيران الماضي.

وقد أنهى يوفنتوس الموسم الماضي برصيد 87 نقطة بفارق 17 نقطة أمام روما وصيفه مرتين متتاليتين.

وكان روما قد افتتح الموسم الجديد، أول أمس السبت، بتعادل مع مضيفه فيرونا 1-1، فيما فاز قطب العاصمة الثاني لاتسيو على بولونيا 2-1.

وتستكمل المرحلة لاحقاً، فيلعب أمبولي مع كييفو، وفيورنتينا مع ميلان، وفروزينوني مع تورينو، وانتر ميلان مع أتالانتا، وباليرمو مع جنوي، وسمبدوريا مع كاربي، وساسوولو مع نابولي.