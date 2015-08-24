تونس: تحويل هيكل طائرة "بوينغ 727" إلى متنزه

هيكل الطائرة بوينغ بعد تزيينها – الأناضول

اختتمت الفعالية الثقافية، التي نظمت بمنتزه المروج 2، بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، بإعادة تزيين هيكل طائرة "بوينغ 727″ الرابضة في المنتزه، منذ العام 1999، استعدادا لفتحها أمام الزوار.

وأشرف على عملية تزيين الطائرة، خلال الفعالية التي امتدت من 17- 22 أغسطس/آب الجاري، 10 رسامين من جمعية "كيف كيف" الفرنسية، و6 من تونس، عملوا طيلة 6 أيام.

واحتضن هيكل الطائرة في مظهره الجديد، فقرات تنشيطية، وفنية، وثقافية للزائرين طيلة أيام الفعالية، التي نظمتها جمعية ساكني مروج 2 (مستقلة)، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط (حكومية) والجمعية الفرنسية كيف كيف (مستقلة).

وأرجع "عادل عزابي" رئيس الجمعية، دوافع إقامة هذه الفعالية إلى أهمية دعوة المواطنين لتجميل المناطق التي يسكنون فيها، دعمًا لنظافة المكان وحمايته، والحفاظ على المساحات الخضراء.