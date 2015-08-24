تنظيم الدولة يفجر معبد "بعل شمين" في مدينة تدمر بسوريا

معبد بعل شمين بتمدر سوريا ( ارشيف )

فجّـر تنظيم الدولة الإسلامية معبد "بعل شمين" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي مستخدما عشرات الأطنان من المتفجرات.



ويقع معبد "بعل شمين" في الحي الشمالي لمدينة تدمر القديمة، داخل المدينة الأثرية المدرجة علي لائحة التراث العالمي لليونيسكو.

ويأتي هذا ضمن سلسلة تفجيرات قام بها التنظيم عقب سيطرته على مدينة تدمر.



كما قـَتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية قبل أيام خالد الأسعد رئيسَ الآثار في مدينة تدمر، وعلقوا جثته على أحد أعمدة المدينة الأثرية. يذكر أن المنطقة تعرضت سابقاً لقصفٍ من قبل قوات النظام.