البث الحي
منوعات

تنظيم الدولة يفجر معبد "بعل شمين" في مدينة تدمر بسوريا

24/8/2015
 
معبد بعل شمين بتمدر سوريا ( ارشيف )

فجّـر تنظيم الدولة الإسلامية معبد "بعل شمين" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي مستخدما عشرات الأطنان من المتفجرات.

ويقع معبد "بعل شمين" في الحي الشمالي لمدينة تدمر القديمة، داخل المدينة الأثرية المدرجة علي لائحة التراث العالمي لليونيسكو.

ويأتي هذا ضمن سلسلة تفجيرات قام بها التنظيم عقب سيطرته على مدينة تدمر.

كما قـَتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية قبل أيام خالد الأسعد رئيسَ الآثار في مدينة تدمر، وعلقوا جثته على أحد أعمدة المدينة الأثرية. يذكر أن المنطقة تعرضت سابقاً لقصفٍ من قبل قوات النظام.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)