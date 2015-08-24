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انخفاض الأسهم الصينية 7% وخسارة فادحة لنيكي الياباني

24/8/2015
شركة للسمسرة المالية بطوكيو (رويترز)

شهدت الأسهم الصينية انخفاضاً حاداً صباح اليوم (الاثنين) حيث انخفض مؤشر شانغهاي المركب بأكثر من 7% خلال نصف ساعة بعد الافتتاح، بينما تكبد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية في أكثر من عامين.

فمن ناحية، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن مؤشر "شنتشن" المركب انخفض بنسبة 4.22% عند الافتتاح ثم شهد المزيد من الانخفاض بـ7.17%.

وانخفض مؤشر "تشينكست" المنصة الصينية الشبيهة بـ"ناسداك" لشركات النمو، بنسبة 5.1% عند الافتتاح ، ثم تراجع بـ7.67%.

وقالت الوكالة إن الأسهم المتعلقة بالفنادق وصناعة النقل العام شهدت أكبر الخسائر.

من جهة أخرى، تكبد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية في أكثر من عامين، اليوم الاثنين، بعد أن أثار هبوط حاد في الأسهم الصينية تهافتاً على البيع مع تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي تقوده الصين.

وفقد مؤشر نيكي 4.6% ليغلق على 18540.68 نقطة مسجلاً أدنى اغلاق منذ 23 فبراير ومسجلاً أكبر خسارة يومية منذ يونيو 2013.

وهبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 5.9% إلى 1480.87 نقطة كما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 5.7% إلى 13370.33 نقطة.

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