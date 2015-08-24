الكرامة لحقوق الإنسان: السجون المصرية، "مقابر رسمية"

أصدرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه إن السجون المصرية تحولت إلى " مقابر رسمية " وأشار التقرير إلى أن الداخلية تتبع سياسة "قتل ممنهجة " وأن النيابة العامة مسئولة ومشاركة في جرائم قتل المعتقلين بحسب التقرير.

وقال التقرير إن عمليات " القتل الممنهجة تتبعها سلطات وزارة الداخلية المصرية منذ الثلاثين من يونيو 2013 وأشار التقرير إلى أن أكثر من 300 قتيل سقطوا داخل أماكن الاحتجاز منذ هذا التاريخ من بينهم 171 قتيلا داخل أماكن الاحتجاز منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة .

وأكد التقرير أن 18 قتيلا سقطوا بداخل أماكن الاحتجاز منذ بداية أغسطس الجاري ، وأن 71 قتيلا داخل أماكن الاحتجاز منذ تولي مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية , وأن هناك 20 قتيلا منذ تولي اللواء حسن السوهاجي مصلحة السجون .

كما أشار التقرير إلى أن سياسة القتل تلقى تأييدا من النظام السياسي الحاكم في مصر الذي لا يريد إيقاف تحويل أماكن الاحتجاز لما وصفه التقرير بالمقابر الرسمية ، كما أشار التقرير إلى أن الداخلية المصرية تمارس الكذب والتضليل بشأن أوضاع المعتقلين .