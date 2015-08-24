البحرية الايطالية تنقذ 4400 مهاجر في يوم واحد

أكثر من 170 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إيطاليا العام الماضي (الأوروبية)

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 4400 مهاجر في المتوسط بعد نداءات استغاثة من 22 مركباً فيما وصفه بأكبر عدد من عمليات الانقاذ تتم في يوم واحد.

واعتبرت البحرية الإيطالية، في بيان لها أمس، هذا العدد الأعلى لعمليات الانقاذ التي تقوم بها في يوم واحد خلال السنوات الاخيرة بعد أن أنقذت في 30 من مايو/آيار الماضي حوالي 4200 مهاجر غير شرعي، موضحة أن السفينتين "سيغالا فولغوزي" و"فيغا" أنقذتا على التوالي 507 أشخاص و432 آخرين من قاربين خشبيين كانا معرضين للغرق قبالة سواحل ليبيا.

وأكدت أن السفن التابعة لها نقلت أيضا نحو ألف شخص من سفن صيد وزوارق مطاطية كانت قد أبحرت ليلة يوم الجمعة الماضي من ليبيا، كما انقذت نحو 1000 مهاجر آخرين ونقلتهم إلى مرافئ جنوبي البلاد.

كما أشار البيان إلى أن من بين المهاجرين الذين تم انقاذهم نحو 311 شخصاً، بينهم رضيع، كانوا على متن قارب صغير، مشيرة إلى أنه سيتم نقل نحو 670 شخصاً آخر إلى مرفأ "ميسينا" في صقلية بعد أن مدت لهم سفن خفر السواحل يد العون وهم في وضعيات صعبة وسط المياه.

وذكرت الشرطة الإيطالية، من جهتها، أن مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد في عام 2015 بلغ إلى حد الآن 108 آلاف، فيما وصل أكثر من 170 ألف مهاجر غير نظامي من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى إيطاليا في العام 2014.

وتبذل أوروبا جهوداً كبيرة لمجاراة تدفق اللاجئين بأعداد قياسية وسط موجة هروب من الحروب في بلدان مثل سوريا.

ولقي أكثر من 2300 حتفهم هذا العام في محاولات للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية.