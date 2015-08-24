إنهاء اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية .. إلى حين

اعتصام أمناء الشرطة بداخل مديرية أمن الشرقية

أنهى مئات من أمناء وأفراد الشرطة بمحافظة الشرقية المصرية اعتصاما (الاثنين) قائلين إنهم أمهلوا وزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم بحلول الخامس من سبتمبر أيلول.

كان نحو 200 أمين وفرد شرطة بدأوا (السبت) اعتصاما أمام مبنى مديرية أمن الشرقية بمدينة الزقازيق وانضم إليهم مئات من رجال الشرطة في محافظات أخرى.

وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أوفدت أحد مساعدي الوزير إلى الزقازيق حيث أجرى مفاوضات استمرت ساعات مع المعتصمين مساء الاحد اتفق خلالها على البت خلال عشرة أيام في بعض مطالب تقدموا بها من بينها زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والعلاج.

وقال مدير أمن الشرقية اللواء خالد يحيى إنه "تم الاتفاق على بعض الطلبات والحقوق ورفع ذلك إلى القنوات الشرعية بالوزارة للعرض والبت فيها"، وأضاف "بعض الطلبات (الأخرى) سيتم إرجاؤها إلى فترة مقبلة."