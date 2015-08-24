أولاند يكرم 3 أمريكيين وبريطاني لمنعهم وقوع مجزرة في تاليس

3 أمريكيين وبريطاني كرمهم الرئيس الفرنسي – الفرنسية

منح الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" صباح اليوم (الاثنين) ثلاثة شبان أمريكيين وبريطاني، وسام الشرف، لدورهم في منع منفذ إطلاق النار في قطار رابط بين أمستردام وباريس (الجمعة) من ارتكاب مجزرة, بعدما سيطروا على مطلق النار داخل القطار.

ومنح "أولاند" الأمريكيين "أنطوني سادلر" و"آليك سكارلتوس" و"سبنسر ستون" والبريطاني "كريس نورمان" وسام (جوقة الشرف) في احتفال أجريت مراسمه في الإليزيه، واعتبر "أولاند" أنه تم تجنب حصول "مجزرة" في قطار تاليس بفضل تدخل هؤلاء الأشخاص.

وأضاف خلال حفل التكريم الذي نظم لهم "مساء الجمعة قرر شخص ارتكاب اعتداء على متن تاليس، كان لديه ما يكفي من الأسلحة والذخائر لارتكاب مجزرة فعلية، وكان ليقوم بذلك لو لم تتمكنوا من ضبطه مع المجازفة حتى بحياتكم".

وأشارت مصادر في الإليزيه إلى أن فرنسيا، لم يشأ كشف اسمه، وفرنسيا أمريكيا يعالج في مستشفى في مدينة "ليل" سيمنحان أيضا وسام الشرف لاحقا.

والتحقيق مستمر في الحادثة التي وقعت (الجمعة) في قطار سريع كان يربط بين أمستردام وباريس، نفذها أيوب الخزاني (26 عاما) مغربي الجنسية، كان اسمه مدرجا ضمن لائحة خاصة للمخابرات الفرنسية، وسافر في الماضي إلى سوريا.

والأحد قالت محامية المشتبه به الذي كان مدججا بالسلاح وفتح النار في قطار فرنسي مزدحم، أنه قد "صعق" عندما علم باتهامه بالإرهاب، ونفى إطلاقه أي عيار ناري، وذكرت "صوفي ديفيد" التي كلفت بالقضية عند اعتقال المشتبه به في مدينة "آراس" شمال فرنسا، إن "الخزاني" ينفي كل التهم الموجهة إليه.